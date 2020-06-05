«عداونية تركيا».. كيف تواجه اليونان وقبرص تحركات أردوغان في شرق المتوسط؟

أثارت زيارة رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج إلى تركيا ولقائه مع الرئيس رجب طيب أردوغان الكثير من القلق حول صفقة جديدة بينهما بشأن التنقيب عن النفط في شرق المتوسط، فيما تعالت تصريحات اليونان وقبرص اليوم الجمعة معلنين عن حقهما في الدفاع عن حقوقهما وحدودهما ضد أي عدوان تركي.



ويرصد "الدستور" في سياق التقرير الآتي سيناريوهات التحركات القبرصية اليونانية ضد أردوغان:



اليونان

-اليونان تعلن استعدادها للرد العسكري ضد عدوان تركي

توقع وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس نشوب صراع عسكري مع تركيا، مؤكدًا أن سلوك أنقرة أصبح عدوانيًا للغاية، وأن بلاده مستعدة لأي سيناريو ومستعدة للدفاع عن حقوقها وحدودها بأي وسيلة.



وقال بانايوتوبولوس، في تصريحاته لبرنامج -Star TV ونقلتها قناة "العربية" الجمعة: " إننا نستعد لأي احتمال. بالطبع، التدخل العسكري ممكن في جميع الحالات، ولا نريد الوصول إلى هذه المرحلة، ولكننا نريد أن نوضح أننا سنفعل كل ما يلزم للدفاع عن حقوقنا السيادية إلى أقصى حد ممكن"، مشيرا إلى أن اليونان يمكنها ردع عدوان تركيا "باللجوء للقوات المسلحة".



وأضاف: "سلوك تركيا في الآونة الأخيرة عدواني للغاية. أعتقد أن الطريقة الوحيدة لليونان للتعامل مع هذا السلوك، الذي يميل بشكل عام إلى العدوانية، هو أولا استنفاد جميع الوسائل الدبلوماسية وإلا اللجوء للقوة الرادعة".



جاءت تصريحات "بانايوتوبولوس" بعد ساعات قليلة من عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤتمرًا صحافيًا في أنقرة مع فايز السراج، رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية غير المعتمدة، حيث صرح أردوغان بأن بلاده وليبيا ستستمران في التنقيب عن النفط والتنقيب في الفضاء البحري اليوناني في شرق البحر الأبيض المتوسط.





قبرص