«عداونية تركيا».. كيف تواجه اليونان وقبرص تحركات أردوغان في شرق المتوسط؟
الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:00 م
هدير سندطباعة
أثارت زيارة رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج إلى تركيا ولقائه مع الرئيس رجب طيب أردوغان الكثير من القلق حول صفقة جديدة بينهما بشأن التنقيب عن النفط في شرق المتوسط، فيما تعالت تصريحات اليونان وقبرص اليوم الجمعة معلنين عن حقهما في الدفاع عن حقوقهما وحدودهما ضد أي عدوان تركي.
ويرصد "الدستور" في سياق التقرير الآتي سيناريوهات التحركات القبرصية اليونانية ضد أردوغان:
ويرصد "الدستور" في سياق التقرير الآتي سيناريوهات التحركات القبرصية اليونانية ضد أردوغان:
اليونان
-اليونان تعلن استعدادها للرد العسكري ضد عدوان تركي
توقع وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس نشوب صراع عسكري مع تركيا، مؤكدًا أن سلوك أنقرة أصبح عدوانيًا للغاية، وأن بلاده مستعدة لأي سيناريو ومستعدة للدفاع عن حقوقها وحدودها بأي وسيلة.
وقال بانايوتوبولوس، في تصريحاته لبرنامج -Star TV ونقلتها قناة "العربية" الجمعة: " إننا نستعد لأي احتمال. بالطبع، التدخل العسكري ممكن في جميع الحالات، ولا نريد الوصول إلى هذه المرحلة، ولكننا نريد أن نوضح أننا سنفعل كل ما يلزم للدفاع عن حقوقنا السيادية إلى أقصى حد ممكن"، مشيرا إلى أن اليونان يمكنها ردع عدوان تركيا "باللجوء للقوات المسلحة".
وأضاف: "سلوك تركيا في الآونة الأخيرة عدواني للغاية. أعتقد أن الطريقة الوحيدة لليونان للتعامل مع هذا السلوك، الذي يميل بشكل عام إلى العدوانية، هو أولا استنفاد جميع الوسائل الدبلوماسية وإلا اللجوء للقوة الرادعة".
جاءت تصريحات "بانايوتوبولوس" بعد ساعات قليلة من عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤتمرًا صحافيًا في أنقرة مع فايز السراج، رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية غير المعتمدة، حيث صرح أردوغان بأن بلاده وليبيا ستستمران في التنقيب عن النفط والتنقيب في الفضاء البحري اليوناني في شرق البحر الأبيض المتوسط.
توقع وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس نشوب صراع عسكري مع تركيا، مؤكدًا أن سلوك أنقرة أصبح عدوانيًا للغاية، وأن بلاده مستعدة لأي سيناريو ومستعدة للدفاع عن حقوقها وحدودها بأي وسيلة.
وقال بانايوتوبولوس، في تصريحاته لبرنامج -Star TV ونقلتها قناة "العربية" الجمعة: " إننا نستعد لأي احتمال. بالطبع، التدخل العسكري ممكن في جميع الحالات، ولا نريد الوصول إلى هذه المرحلة، ولكننا نريد أن نوضح أننا سنفعل كل ما يلزم للدفاع عن حقوقنا السيادية إلى أقصى حد ممكن"، مشيرا إلى أن اليونان يمكنها ردع عدوان تركيا "باللجوء للقوات المسلحة".
وأضاف: "سلوك تركيا في الآونة الأخيرة عدواني للغاية. أعتقد أن الطريقة الوحيدة لليونان للتعامل مع هذا السلوك، الذي يميل بشكل عام إلى العدوانية، هو أولا استنفاد جميع الوسائل الدبلوماسية وإلا اللجوء للقوة الرادعة".
جاءت تصريحات "بانايوتوبولوس" بعد ساعات قليلة من عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤتمرًا صحافيًا في أنقرة مع فايز السراج، رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية غير المعتمدة، حيث صرح أردوغان بأن بلاده وليبيا ستستمران في التنقيب عن النفط والتنقيب في الفضاء البحري اليوناني في شرق البحر الأبيض المتوسط.
قبرص
- قبرص تحذر من تحركات أردوغان في المتوسط
أكد وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، أن تحركات تركيا في شرق البحر المتوسط تثير القلق بين جميع دول المنطقة وخارجها، وليس قبرص فقط.
وأشار في حوار مع قناة OpenTV التليفزيونية اليونانية، إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا بين قبرص واليونان وأن البلدين سيتخذان جميع الإجراءات اللازمة لتجنب حدوث أي "أحداث أو مشاحنات ساخنة محتملة"، قائلا "الجميع يفهم أن مثل هذا التطور في سلوك أنقرة سيأتي بتداعيات سلبية للغاية."
وأضاف: "لقد أجريت محادثاتي مع نظريتي الألمانية وكان واضحًا أن هناك قلق بشأن تحركات تركيا وتصريحاتها ونهجها بالكامل، الذي ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي".
وأشار أيضا إلى تعاون قبرص واليونان مع دول أخرى في المنطقة، موضحا أنه سيتم الإعلان عن مبادرة محددة مع الدول المتضررة من الإجراءات غير القانونية لتركيا في الفترة المقبلة.
وفي إشارة إلى وزير الخارجية التركي، قال خريستودوليديس: "رأيت مولود جاويش أوغلو ينشر صورة تحمل خرائط للمنطقة، نرى أن تركيا تعمل على الجانب الاتصالي في القضية، وبالتالي تحاول إخفاء مشاكلها الداخلية".
أكد وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، أن تحركات تركيا في شرق البحر المتوسط تثير القلق بين جميع دول المنطقة وخارجها، وليس قبرص فقط.
وأشار في حوار مع قناة OpenTV التليفزيونية اليونانية، إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا بين قبرص واليونان وأن البلدين سيتخذان جميع الإجراءات اللازمة لتجنب حدوث أي "أحداث أو مشاحنات ساخنة محتملة"، قائلا "الجميع يفهم أن مثل هذا التطور في سلوك أنقرة سيأتي بتداعيات سلبية للغاية."
وأضاف: "لقد أجريت محادثاتي مع نظريتي الألمانية وكان واضحًا أن هناك قلق بشأن تحركات تركيا وتصريحاتها ونهجها بالكامل، الذي ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي".
وأشار أيضا إلى تعاون قبرص واليونان مع دول أخرى في المنطقة، موضحا أنه سيتم الإعلان عن مبادرة محددة مع الدول المتضررة من الإجراءات غير القانونية لتركيا في الفترة المقبلة.
وفي إشارة إلى وزير الخارجية التركي، قال خريستودوليديس: "رأيت مولود جاويش أوغلو ينشر صورة تحمل خرائط للمنطقة، نرى أن تركيا تعمل على الجانب الاتصالي في القضية، وبالتالي تحاول إخفاء مشاكلها الداخلية".