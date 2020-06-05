ترامب: الحرس الوطني أنهى الفوضى في منيابوليس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك تقدما كبيرا جدا تم إنجازه بشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد، كما سنعمل على إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي بعد عملية الإغلاق بسبب مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا.وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي أن الولات المتحدة أجرت أكثر من 20 مليون فحص لتشخيص المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، مجددًا اتهامه للصين بالتسبب بتفشي كورونا عالميا، قائلا: "لماذا لم يذهب الفيروس إلى بكين وذهب إلى أوروبا وأمريكا".وأشار إلى أن الحرس الوطني أنهى الفوضى في مدينة منيابوليس، كما أن الولايات المتحدة ستبقي قوية، واقتصادنا جيد.