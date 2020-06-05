الليرة تواصل الهبوط واتهامات لأردوغان ببيع الدولار لمؤيديه

كشف موقع «تركيا الآن» عن مواصلة الليرة التركية انخفاضها أمام الدولار، حيث شهدت أسواق صرف العملات التركية ارتفاعًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية اليوم الجمعة، ووصل إلى 6.67 ليرة مقابل الدولار الواحد، بعدما وصل يوم أمس إلى 6.75 ليرة.وذكر الموقع أن الدولار مستمر في ارتفاعه أمام الليرة خلال الفترة الماضية، خاصة عقب تضخم الأزمة الاقتصادية في تركيا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.ومن جهة، صنف الخبراء الاقتصاديون تصنيف تركيا الائتماني بالسلبي الذي ينتظر الحماية.وفضح الخبير الاقتصادي والمالي التركي علوان أكطاش، السياسات الاقتصادية التي يتبعها حزب العدالة والتنمية، التي تسببت في الانهيار الاقتصادي الذي تشهده تركيا في الآونة الراهنة، وتراجع قيمة الليرة التركية أمام العديد من العملات الأجنبية، متهمًا نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ببيع الدولار بأسعار منخفضة لمؤيديه.وقال أكطاش: "نحن لا نعرف ما الذي يتعهد به صندوق الثروة السيادي، الذي لا توجد رقابة عليه، وكذلك البنك المركزي الذي لا توجد رقابة عليه وفقد استقلاله، لا نعرف لمن يعطي الدولارات في أسواق المقايضة، ولا يمكننا الإشراف عليهم لكنه يعرفهم، إلا أن هذه الأموال لم تذهب لمكان، بل تذهب هذه الدولارات بأسعار رخيصة للمؤيدين لتسديد القروض في البنوك الأوروبية، فالبعض يشتري الدولار حتى الآن بـ3.5 و4 ليرات".