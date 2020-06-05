إسرائيل تخضع كافة وزرائها لفحص كورونا

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إجراء فحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على كافة وزرائها.وأبلغ تساحي بروفرمان سكرتير حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كافة الوزراء أنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا، بعد الاجتماع الأسبوعي، المقرر يوم الأحد المقبل.وأكد سكرتير الحكومة الإسرائيلية أن هذا القرار جاء بعد إصابة سامي أبوشحادة عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، بفيروس كورونا، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وعلق الكنيست الإسرائيلي كافة جلساته واجتماعاته بعد الكشف عن إصابة أبوشحادة.وكان عضو القائمة العربية دخل الحجر الصحي قبل يوم واحد من تأكد إصابته بفيروس كورونا، بعد انتقال العدوى له من سائقه الخاص.وكذلك أصيب موظف في مكتب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين الماضي، بفيروس كورونا المستجد، وكان موجودا مع الأخير في غرفة واحدة قبل ثبوت الإصابة بيومين.