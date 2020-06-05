رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 190 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:04 م
اسلحه نارية
اسلحه نارية
مريم جبل و عمرو المزيدي
طباعة
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 190 قطعة سلاح ناري، بحوزة 179 شخص منها ضبط 18 بندقية آلية و30 بندقية خرطوش و12 طبنجة و130 فرد محلي و230 طلقة مختلفة الأعيرة و20 خزينة متنوعة وضبط 208 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 76043 حكمًا قضائيًا متنوعًا، منها ضبط 323 حكم جناية و21921 حكم حبس جزئي و4232 حكم حبس مستأنف و38548 حكم غرامة و11019 حكم مخالفة.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 244 قضية مخدرات بحوزة 264 متهمًا، ضُبط أبرزها ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 37.936 كيلوجراما، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 9.463 كيلوجراما، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 2.791 كيلوجراما وكمية من مخدر الشابو وزنت 1.592 كيلوجراما وكمية من مخدر البودرة وزنت 325 جراما وكمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.645 كيلوجراما وكمية من مخدر الفودو وزنت 490 جراما و7821 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط 45 متهما، في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 12 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 148 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة 11 دراجة نارية.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 16219 مخالفة مرورية، في مجال فحص السائقين تم فحص 104 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل عرضها على «الوزراء».. شروط تشغيل المطاعم والكافيهات

تفاصيل دخول صندوق مصر السيادى ضمن التصنيف العالمى للصناديق السيادية

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

غرق 4 أطفال فى «نيل حلوان».. أكبرهم 10 سنوات

الصور

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

تفاصيل دخول صندوق مصر السيادى ضمن التصنيف العالمى للصناديق السيادية

للمرة الثالثة.. سيارة تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحطم 3 أخريات (صور)

إنفوجراف

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

أيام زمان

3 ممثلين مصريين مطلوب القبض عليهم في إيطاليا.. أبرزهم محمود عبد العزيز

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

هل تقي أدوية ضغط الدم من فيروس كورونا؟

لماذا يرفض مرضى كورونا فى بريطانيا العلاج؟

أكثر من 20 مليون يمنى عُرضه للإصابة بكورونا

الدم.. اختبار بسيط لقياس مستوى اللياقة البدنية

منوعات

غرق 7 أطفال فى نهر السند بباكستان

الإمارات تعلن القبض على أحد أخطر قيادات العصابات الدولية

الإمارات ترسل مواد أولية إلى بريطانيا لزيادة إنتاج مستلزمات الوقاية

تردد قناة الحدث اليوم على نايل سات وأبرز البرامج

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مواسم لا يحدث فيها لقاء
ماجد حبته
ترامب أقلّهم عنصرية
مدحت بشاى
«الاختيار».. اختيار شعب
د. محمد عفيفي
يا وابور قولى رايح على فين؟.. قصة السكة الحديد فى مصر
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» ينعي رئيس إدارة الشئون الأدبية

أسماء الفائزين بجوائز مسابقة الكتابة المسرحية 2020

سر غضب أحمد رامي من أم كلثوم ولماذا قرر مقاطعتها؟

«لأن الحب لا يفنى أبدًا».. قصة مليئة بالجنون والموت