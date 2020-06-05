ضبط 190 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 190 قطعة سلاح ناري، بحوزة 179 شخص منها ضبط 18 بندقية آلية و30 بندقية خرطوش و12 طبنجة و130 فرد محلي و230 طلقة مختلفة الأعيرة و20 خزينة متنوعة وضبط 208 قطعة سلاح أبيض.في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 76043 حكمًا قضائيًا متنوعًا، منها ضبط 323 حكم جناية و21921 حكم حبس جزئي و4232 حكم حبس مستأنف و38548 حكم غرامة و11019 حكم مخالفة.وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 244 قضية مخدرات بحوزة 264 متهمًا، ضُبط أبرزها ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 37.936 كيلوجراما، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 9.463 كيلوجراما، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 2.791 كيلوجراما وكمية من مخدر الشابو وزنت 1.592 كيلوجراما وكمية من مخدر البودرة وزنت 325 جراما وكمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.645 كيلوجراما وكمية من مخدر الفودو وزنت 490 جراما و7821 قرصا مخدرا.في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط 45 متهما، في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 12 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 148 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة 11 دراجة نارية.وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 16219 مخالفة مرورية، في مجال فحص السائقين تم فحص 104 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم.