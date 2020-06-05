زوجة الشهيد رامي حسنين: كان زوجًا مثاليًا ومتعاونًا (فيديو)

قال محمد حسنين، والد الشهيد العقيد رامي حسنين، إن أصدقاء ابنه كانوا يحبونه بشدة، وينتظرونه حتى يقضوا وقتا معه، لافتا إلى أن نجله كان قوي العزم والبنية.وأضاف والد الشهيد خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة: "رامي وهو بيكشف في الكلية الحربية رئيس القومسيون الطبي شده من وسط الصف ورفع إيده وقال له الكلية الحربية تنحرم من واحد زي ده ليه".وأشارت الدكتورة رشا فريد، أرملة العقيد رامي حسنين، إن الشهيد كان زوجا مثاليا ومتعاونا، ومثالا للطيبة والحنية، وكان أبا رائعا، معقبة: "منسي زي رامي زي شبراوي.. وزوجات الشهداء عاشوا نفس الوضع مع اختلاف الأسماء".