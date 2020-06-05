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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا تستأنف الصعود والبنوك تتألق

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:55 ص
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
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استأنفت الأسهم الأوروبية ارتفاعها، اليوم الجمعة، إذ غذى تحفيز ضخم من البنك المركزي الأوروبي الآمال بتعاف اقتصادي أسرع وتيرة، مما وضع المؤشرات القياسية على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهرين.

وربح المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.2 بالمائة، بقيادة قفزة في أسهم البنوك بنسبة ثلاثة بالمائة، كما صعدت قطاعات التأمين وصناعة السيارات والسفر ما يزيد على اثنين بالمائة.

وارتفعت أسواق الأسهم العالمية بقوة هذا الأسبوع، فيما تقترب مؤشرات وول ستريت من مستويات قياسية مع تركيز المستثمرين على إعادة فتح الاقتصادات.

والمؤشر ستوكس 600 منخفضا بنحو 15 بالمائة عن أعلى مستوياته على الإطلاق، لكنه ارتفع بأكثر من 37 بالمائة مقارنة مع مستويات متدنية سجلها في مارس مع تشجيع خطط تحفيز جديدة في أوروبا المستثمرين على الشراء في القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

وارتفعت أسهم "آي.إيه.جي" المالكة للخطوط الجوية البريطانية وإيزي جت نحو تسعة بالمائة لتتصدر الأسهم الرابحة على المؤشر ستوكس 600.

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