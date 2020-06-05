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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ناقد رياضى: «الصغار» يستفيدون من أزمة تركى والأهلى (فيديو)

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:46 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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رأى الناقد الرياضي شريف عبدالقادر، أن الحرب بين تركي آل الشيخ والنادي الأهلي لم تبدأ، لافتًا إلى أن ما يحدث الآن من صدام بين الطرفين هو تمهيد للحرب، وستحدث أمور كثيرة جدا حال عدم وجود تدخل وزاري لاحتواء الأزمة.

وقال "عبدالقادر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، "دي خناقة بين اثنين كبار، تركي آل الشيخ بصفته الوظيفية رئيس لهيئة الترفيه السعودية، والأهلي، وهناك صغار يستفيدون من الموضوع ويريدون تحقيق استفادة منه".

وأشار الناقد شريف عبدالقادر، إلى أن النجم حسام عاشور أخطأ في التعامل مع مجلس إدارة الأهلي، ودخل في معركة وتسبب في أزمة هو الخاسر الأكبر فيها، مؤكدًا أن حسام عاشور تسرع بشكل أهوج رغم أنه لاعب تاريخي للأهلي.

وأوضح الناقد الرياضي أن حسام عاشور دخل في أزمة الأهلي وتركي آل الشيخ وأصبح أحد الضحايا وأحد أسباب الأزمة بين الطرفين، قائلا: "تاريخ الأهلي كله لا يتأثر برحيل لاعب، وهذا ضمن أحد الثوابت، وما حدث مع حسام عاشور عقوبة، وأعتقد أن في بعض التدخلات من حكماء النادي".

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