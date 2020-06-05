ناقد رياضى: «الصغار» يستفيدون من أزمة تركى والأهلى (فيديو)
الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:46 ص
رباب الأهوانيطباعة
رأى الناقد الرياضي شريف عبدالقادر، أن الحرب بين تركي آل الشيخ والنادي الأهلي لم تبدأ، لافتًا إلى أن ما يحدث الآن من صدام بين الطرفين هو تمهيد للحرب، وستحدث أمور كثيرة جدا حال عدم وجود تدخل وزاري لاحتواء الأزمة.
وقال "عبدالقادر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، "دي خناقة بين اثنين كبار، تركي آل الشيخ بصفته الوظيفية رئيس لهيئة الترفيه السعودية، والأهلي، وهناك صغار يستفيدون من الموضوع ويريدون تحقيق استفادة منه".
وأشار الناقد شريف عبدالقادر، إلى أن النجم حسام عاشور أخطأ في التعامل مع مجلس إدارة الأهلي، ودخل في معركة وتسبب في أزمة هو الخاسر الأكبر فيها، مؤكدًا أن حسام عاشور تسرع بشكل أهوج رغم أنه لاعب تاريخي للأهلي.
وأوضح الناقد الرياضي أن حسام عاشور دخل في أزمة الأهلي وتركي آل الشيخ وأصبح أحد الضحايا وأحد أسباب الأزمة بين الطرفين، قائلا: "تاريخ الأهلي كله لا يتأثر برحيل لاعب، وهذا ضمن أحد الثوابت، وما حدث مع حسام عاشور عقوبة، وأعتقد أن في بعض التدخلات من حكماء النادي".
وقال "عبدالقادر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، "دي خناقة بين اثنين كبار، تركي آل الشيخ بصفته الوظيفية رئيس لهيئة الترفيه السعودية، والأهلي، وهناك صغار يستفيدون من الموضوع ويريدون تحقيق استفادة منه".
وأشار الناقد شريف عبدالقادر، إلى أن النجم حسام عاشور أخطأ في التعامل مع مجلس إدارة الأهلي، ودخل في معركة وتسبب في أزمة هو الخاسر الأكبر فيها، مؤكدًا أن حسام عاشور تسرع بشكل أهوج رغم أنه لاعب تاريخي للأهلي.
وأوضح الناقد الرياضي أن حسام عاشور دخل في أزمة الأهلي وتركي آل الشيخ وأصبح أحد الضحايا وأحد أسباب الأزمة بين الطرفين، قائلا: "تاريخ الأهلي كله لا يتأثر برحيل لاعب، وهذا ضمن أحد الثوابت، وما حدث مع حسام عاشور عقوبة، وأعتقد أن في بعض التدخلات من حكماء النادي".