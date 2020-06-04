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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«خيانة السراج».. «الوفاق» تتفق مع «أردوغان» لإنشاء ميناء بحري في ليبيا

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:34 م
أردوغان والسراج
أردوغان والسراج
محمد عمر
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اتفقت حكومة الوفاق، مع تركيا لإنشاء ميناء بحري كبير، خلال زيارة فائز السراج لأنقرة اليوم الخميس، ولقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقا لما أفادت قناة العربية نقلا عن مصادر مطلعة.

وقررت شركات نفط تركية إنشاء مقار لها في طرابلس العاصمة الليبية الخاضعة لسيطرة الوفاق برئاسة السراج.

اللافت للنظر إلى أنه لم يتم الكشف عن طبيعة الميناء الذي ستقيمه تركيا، وسط تقارير عن مساعي أنقرة لعمل قواعد بحرية في ليبيا لدعم عدوانها في منطقة شرق المتوسط.

من جانبه، وجه فائز السراج رئيس حكومة الوفاق في وقت سابق اليوم الشكر لأردوغان على التدخل العسكري في ليبيا لصالحه وصالح ميلشياته، مؤكدا أنه يتطلع إلى عودة قريبة للشركات التركية لإعادة إعمار ليبيا.

وكان أردوغان قال خلال المؤتمر الصحفي مع السراج، إنه يتطلع لعقد المزيد من الصفقات والتعاون مع حكومة الوفاق حول الاستفادة من الموارد الطبيعية في شرق المتوسط، بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز.

وقال أردوغان إنهم توصلوا مع فائز السراج إلى توافق في الآراء بشأن توسيع مجالات التعاون بين الجانبين، مشددا على استمرار دعم حكومة السراج في جميع المحافل الدولية لحل ما أسماه المشكلة في ليبيا.

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