ارتفاع في أسعار الذهب للمرة الثانية بسبب البورصات العالمية

واصلت أسعار الذهب، اليوم الخميس ٤ يونيو، ارتفاع في أسعارها للمرة الثانية على التوالي خلال نفس اليوم تأثيرا بالبورصات العالمية.وتقدم "الدستور" نشرة يومية للمواطنين بأسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير لحظة بلحظة.وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب يالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم للمرة الثانية على التوالي خلال نفس اليوم، بسبب توتر البورصات العالمية.وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور" أن سعر الذهب عيار ١٨ سجل نحو ٦٧٢ جنيها، فيما سجل عيار ٢١ نحو ٧٢٢ جنيها، وسجل عيار ٢٤ نحو ٨٢٣ جنيها.وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن سعر الجنيه الذهب سجل نحو ٦١٧٦ جنيها، فيما سجل سعر الأوقية العالمية ١٧١٦ دولارا.وتشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض تأثرا بالبورصات العالمية.