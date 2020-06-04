بروتوكول شراكة بين «العربية للتصنيع» والشرقيون للبتروكيماويات

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية؛ لتعزيز خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وخفض الواردات.جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة الشرقيون للبتروكيماويات، بحضور أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، نائب رئيس مجموعة كربون القابضة.وأوضح التراس أن التعاون يأتي في إطار خطة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرات التنافسية للصناعة المصرية، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مشيدًا بالقدرات التصنيعية وخبرات شركة الشرقيون في مجال تصنيع وإنتاج البتروكيماويات النهائية ومنها مادة البولي بروبيلين بدرجاته المختلفة اللازمة للأغراض الطبية والصناعة، إضافة لخطتها المستقبلية لإنتاج المطاط الصناعى الإستيرين بيوتاديين، إحدى الخامات المهمة في صناعة إطارات المركبات، التي تدعم المشروع المشترك للهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإنشاء مصنعي إطارات المركبات بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس والعامرية.أضاف أنه تم الاتفاق على التعاون والاستفادة من الخامات المحلية للبتروكيماويات، لتعميق الصناعات الطبية وإطارات المركبات بكل أنواعها، وأوجه الصناعة المختلفة، مشيرًا إلى تلبية الاحتياجات المحلية كمرحلة أولى، ثم فتح أسواق جديدة للتصدير للدول العربية والأفريقية.وأشار التراس إلى أن هذا التعاون سيوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.في سياق متصل، أشار التراس إلى أن الهيئة العربية تحرص على استمرار العملية الإنتاجية وإدارة عجلة الإنتاج من خلال إنتاج وحدات التعقيم ومستلزمات الوقاية، لمساندة الدولة في اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.من ناحيته، أشاد أسامة كمال بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية بما يهدف خطط الدولة لتطوير الصناعة الوطنية، وفقًا للنظم العلمية الحديثة وإحلال المواد الأولية المحلية محل المستوردة، وكذلك التصدي للمشاكل التي تواجه مجالات الصناعة والعمل على إيجاد الحلول المبتكرة لها.بدوره أعرب الدكتور طارق زغلول، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة الشرقيون للكيماويات عن ترحيبه للتعاون مع العربية للتصنيع إحدي قلاع الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى تميز العربية للتصنيع بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات في سبيل إنجاز كال مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وفي التوقيتات المطلوبة وفقًا لمستويات الجودة العالمية.