انسياب حركة السيارات بالقاهرة والجيزة

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الخميس، حالة من انسياب حركة مرور السيارات بنسية سير لم تتخطّ 60% حتى الآن.وتم رصد بطء في الحركة على شارع الهرم، مع ارتفاع الكثافات بمنطقة القومية العربية، فيما يشهد طريق كورنيش النيل كثافات مرورية بمناطق إمبابة باتجاه مناطق الكيت كات والعجوزة، مع انسياب الحركة المرورية بمناطق شارع النيل السياحي والبحر الأعظم.ويشهد شارعا البطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول العربية سيولة مرورية تامة بالاتجاهين، مع انسياب الحركة المرورية في شارع أحمد عرابي وشارع السودان.كما تستقر الحركة المرورية في مناطق الدقي ومحيط كوبري الجامعة وميدان الجيزة.