الشرطة التركية تعتقل 29 متظاهرًا

اعتقلت الشرطة التركية بإسطنبول 29 متظاهرًا، خرجوا للتنديد بعنف الشرطة الأمريكية وتضامنًا مع المتظاهرين، وفقًا لما ذكرته شبكة إن بي سي مونتانا.وأشار موقع تركيا الآن إلى أن شرطة مكافحة الشغب فضت المظاهرة بمنطقة كاديكوي، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بعد أن تجاهلت مجموعة مكونة من 50 ناشطًا لإنذارات الفض.وأظهرت الصور ضباط الشرطة الأتراك يرتدون ملابس مكافحة الشغب ويرتدون أقنعة واقية في اشتباك مع المتظاهرين المنددين بقتل الأمريكي جورج فلويد على أيدي ضباط الشرطة في مينيابوليس.وتسبب ذلك باحتجاجات في العديد من البلدان وفي الولايات المتحدة أيضًا، فيما تفرض السلطات التركية حظرًا على المظاهرات العامة أو التجمعات لأسباب أمنية، وسط اتهامات من قبل جماعات حقوق الإنسان للشرطة باستخدام القوة لتفريق المظاهرات.