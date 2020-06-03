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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة التركية تعتقل 29 متظاهرًا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:30 م
الشرطة التركية
الشرطة التركية
أبوزيد على
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اعتقلت الشرطة التركية بإسطنبول 29 متظاهرًا، خرجوا للتنديد بعنف الشرطة الأمريكية وتضامنًا مع المتظاهرين، وفقًا لما ذكرته شبكة إن بي سي مونتانا.

وأشار موقع تركيا الآن إلى أن شرطة مكافحة الشغب فضت المظاهرة بمنطقة كاديكوي، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بعد أن تجاهلت مجموعة مكونة من 50 ناشطًا لإنذارات الفض.

وأظهرت الصور ضباط الشرطة الأتراك يرتدون ملابس مكافحة الشغب ويرتدون أقنعة واقية في اشتباك مع المتظاهرين المنددين بقتل الأمريكي جورج فلويد على أيدي ضباط الشرطة في مينيابوليس.

وتسبب ذلك باحتجاجات في العديد من البلدان وفي الولايات المتحدة أيضًا، فيما تفرض السلطات التركية حظرًا على المظاهرات العامة أو التجمعات لأسباب أمنية، وسط اتهامات من قبل جماعات حقوق الإنسان للشرطة باستخدام القوة لتفريق المظاهرات.

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