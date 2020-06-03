ريهام أيمن: لا للعنصرية.. توقفوا عن نشر الكراهية والخوف (صورة)

تضامنت الفنانة ريهام أيمن، مع حملة "لا للعنصرية" في ظل الأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مقتل أحد المواطنين من أصحاب البشرة السمراء، على يد أحد رجال الشرطة الأمريكية.ونشرت الفنانة ريهام أيمن صورة لها وكتبت على يديها "لا للعنصرية"، وعلقت على الصورة قائلة: "انشروا الحب وتوقفوا عن نشر الكراهية والخوف.. جميعنا دم واحد.. لا للعنصرية".وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.