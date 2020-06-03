أمين «الأخوة الإنسانية» ينعى الدكتور عبدالفضيل القوصي

نعى المستشار محمد عبدالسلام، أمين عام اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، العالم الجليل الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ووزير الأوقاف الأسبق،ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الذي وافته المنية اليوم الأربعاءعن عمر ناهز 76 سنة.وكتب عبدالسلام عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مصابنا اليوم جلل وفجيعتنا ألَمُها كبير، فقد الأزهر اليوم رجلًا عظيمًا من رجال العلم والفكر الأزهري الأستاذ الدكتور عبدالفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر"وتابع: "فقدنا برحيله عَلَمًا من أبرز أعلامه، وخسرنا قلمًا حرًّا طالما أثرى الفكر الإسلامي والإنساني بمؤلفاته القيِّمة، وكان مثالا يُحتذى للعالم الأزهري الذي يحمل هم العلوم الإسلامية، ويقف حائط صد ضد من يدعون العلم أو ينالون من المنهج الأزهري"وإختتم عبد السلام قائلا: "رحل القوصي وبقي موقفه الشامخ وإرثه الفكري ودفاعه عن منهج الأزهر الوسطي حيًّا في نفوس الأزهريين وطلاب العلم في كل مكان".