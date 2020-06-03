زعيم المعارضة التركية: أردوغان أصبح عبئًا على الأتراك

رصدت فضائية "إكسترا نيوز"، في تقرير لها، تصريحات زعيم المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو، زعيم الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، والذي أكد أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أصبح عبئًا على تركيا، حيث تحدث عن تدبير مخططات لدفع أنصار حزبه للخروج إلى الشوارع، لكنهم لن يسقطوا في هذه الألاعيب المحاكة.وحسب تقرير الفضائية، فإن زعيم المعارضة التركية أشار إلى أن حكومة أردوغان تحاول إثارة شائعات حول نزول أنصار حزب الشعب الجمهوري إلى الشوارع ومساندتهم الإرهاب لإعلان حالة طوارئ أكثر قمعية، ومن ثم فرض نظام لن يمكن أحدًا من الاعتراض.وحذر زعيم المعارضة التركية من مكيدة يقودها حزب العدالة والتنمية لعرقلة حزبي المستقبل والديمقراطية، لافتًا إلى أن رحيل حزب العدالة والتنمية عن السلطة بات أمرًا حتميًا، قائلًا: "أدركت السلطة الحاكمة أنها مهددة وبدأت في السعى لتثبيت وجودها بطرق غير ديمقراطية وقانونية، وهذا الأمر سيضر بالديمقراطية".