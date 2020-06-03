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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. 3 رحلات استثنائية لإجلاء المصريين العالقين في لبنان

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:22 م
العالقين
العالقين
فاتن غلاب
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تسير وزارة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، 3 رحلات استثنائية لشركة إير كايرو إلى العاصمة اللبنانية بيروت لإعادة المصريين العالقين هناك،

ومن المقرر عودة جميع الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي، حيث يجرى أطباء الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى اختبارات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على كافة الركاب القادمين على الرحلات داخل صالات الوصول بالمطار، قبل نقلهم إلى مناطق العزل لمدة 7 أيام، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الطيران المدنى، أمس الثلاثاء، عن تنظيم 7 رحلات جوية استثنائية على مدار 3 أيام متتالية لإجلاء 1400 مواطن مصرى من بيروت، وإعادتهم إلى أرض الوطن، وذلك بعد أن فتحت السفارة المصرية في بيروت، الباب أمام المواطنين المصريين لتقديم طلبات العودة إلى الوطن، وتلقت السفارة طلبات العودة إلى البلاد وتم اتخاذ الإجراءات والتنسيق مع باقي الجهات العاملة في لجنة عودة المصريين بالخارج.

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