«الداخلية» تزيل 345 حالة إشغالات خلال حملة مكبرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط العديد من القضايا والمخالفات، ففي مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية، وتم تأمين إزالة (182) حالة تعدى متنوعة، كما نجحت الجهود خلال شهر، في إلغاء تخصيص وسحب (50) وحدة، وغلق وتشميع (62) وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص، وإيقاف (153) أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص.وأثمرت الجهود عن ضبط (158) مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص، وضبط (143) مخالفات مبانى لشروط التخصيص، وإزالة ورفع (336) مخالفة فورية، وضبط (19) مخالفة مرورية متنوعة، وضبط (14) واقعة فض أختام، وتأمين إزالة ورفع (345) مخالفة إشغالات متنوعة.وضبط (59) تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى، وفى مجال البحث الجنائى تم ضبط قضية تموين، وضبط (6) قضايا إتلاف مال عام، وضبط (15) قضية سرقة تيار كهربائى، ومياه عمومية ورفع عداد وضبط (3) قضايا سرقة مواد محجرية، وفى مجال ضبط القضايا البيئية تم ضبط (43) مخالفة بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام، وفى مجال ضبط الباعة الجائلين تم ضبط (61) بائع جائل، وعدم حمل شهادة صحية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حدة.