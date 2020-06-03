محاكمة متهمين بالشروع في قتل سيدة بسبب إيجار محل بالسلام

أمرت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، بإحالة المتهمين بالشروع في قتل سيدة بسبب خلافات نشبت بينهم حول إيجار المحل الخاص بها لمحكمة الجنايات.وكشف أمر الإحالة أن المتهمين "فيصل.م"، و"أحمد.ع" عاطلين وأقروا بارتكاب جريمة التعدى على المجنى عليها "سلوى.م"، بآلة حادة بعد مشادة نشبت بينهم وتطورت لمشاجرة لرفضهما دفع إيجار المحل الخاص بها.وأقرت المجنى عليها بأن المتهمين قاموا بتأجير المحل منذ سنة ولم يقوموا بدفع تأمين أو كتابة عقد ثم تركوا المحل وغادروا ورفضوا دفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمحل، مما دفع شركة الكهرباء لسحب العداد، فحاولا المتهمان قتل السيدة.