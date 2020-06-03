استشارى مناعة: اللب السورى والسمسم من الأطعمة المفيدة جدًا

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، إنه لا بد من تقليل عدد أيام العمل لكل فرد حتى يكون المكتب الواحد به 3 أشخاص أو أقل.وأضافت "عبدالوهاب" في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنها تحذر من نزول الطلاب سواء أصحاب الكليات أو الثانوية العامة في الأماكن المزدحمة، مشددة على أنه لا بد أن يرتدوا الكمامات باستمرار.وأوضحت أستاذة المناعة، أن الفيتامينات والمكملات لا يتناولها إلا من لديه نقص في الغذاء، متابعة: "لا أنصح بتناول هذه الفيتامينات دون استشارة الأطباء"، مؤكدة أن اللفت الأبيض واللب السوري والسمسم من الوجباب المهمة جدًا والمتوافرة.وناشدت المواطنين بتناول المنتجات الزراعية المصرية مثل البرتقال أو الجوافة أو الكيوي أو الليمون والجزر والموز، بالإضافة إلى التمر.