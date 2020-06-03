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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

استشارى مناعة: اللب السورى والسمسم من الأطعمة المفيدة جدًا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:29 ص
اللب السوري
اللب السوري
هدير شعراوي
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قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، إنه لا بد من تقليل عدد أيام العمل لكل فرد حتى يكون المكتب الواحد به 3 أشخاص أو أقل.

وأضافت "عبدالوهاب" في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنها تحذر من نزول الطلاب سواء أصحاب الكليات أو الثانوية العامة في الأماكن المزدحمة، مشددة على أنه لا بد أن يرتدوا الكمامات باستمرار.

وأوضحت أستاذة المناعة، أن الفيتامينات والمكملات لا يتناولها إلا من لديه نقص في الغذاء، متابعة: "لا أنصح بتناول هذه الفيتامينات دون استشارة الأطباء"، مؤكدة أن اللفت الأبيض واللب السوري والسمسم من الوجباب المهمة جدًا والمتوافرة. 

وناشدت المواطنين بتناول المنتجات الزراعية المصرية مثل البرتقال أو الجوافة أو الكيوي أو الليمون والجزر والموز، بالإضافة إلى التمر.

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