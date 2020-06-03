«صبح الصباح».. سمية الخشاب في مركب بالنيل

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".وظهرت سمية في مركب بالنيل، وعلقت سمية الخشاب على الصورة، قائلة: "صبح الصباح فتح يا عليم.. صباحكم طاقة وأمل حبايبي".يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.ومن ناحية أخري تم تأجيل دعوى الفنانة سمية الخشاب ضد طليقها الفنان أحمد سعد في قضية النفقة والعدة، إلى جلسة 18 يوليو المقبل، وذلك لعدم حضور طرفي الدعوى لجلسة التحقيق.