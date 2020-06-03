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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تصدق على استخدام «ريمديسيفير» لعلاج كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:46 ص
ريمديسيفير
ريمديسيفير
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أعلنت إدارة الدواء والغذاء في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها قررت السماح باستخدام عقار "ريمديسيفير" كدواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما من شأنه أن يمهد الطريق لاستيراد العقار الجديد للمرة الأولى.

وقالت إدارة سلامة الغذاء والدواء الكورية في بيان (نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية) إنها قررت السماح باستيراد الدواء باستخدام لوائح خاصة تسمح باستيراد المواد غير المصرح بها رسميا في ظل ظروف خاصة.

ولم تنه كوريا الجنوبية بعد اختباراتها السريرية عن العقار الجديد، ولكن الإدارة أفادت في وقت سابق بأن العقار تم إثبات فاعليته في العديد من البلاد وثبت أنه يساعد على تقليل وقت تعافي مرضى الكورونا.

ويأتي السماح باستيراد العقار بناء على طلب من المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، لاستخدام العقار كدواء لمرضى فيروس كورونا المستجد.

وصرح مسئولون كوريون جنوبيون بأنه ستعقد مباحثات قريبا مع الجانب الأمريكي المنتج للعقار "جيلياد ساينسز" لترتيب أول شحنة استيراد من العقار.

وبلغت حصيلة الإصابات بالفيروس في كوريا الجنوبية 11٫590 مريضا، وخرج من المستشفيات أو تم رفع الحجر الصحي عن 10٫467 مريضا حتى الآن بعد تماثلهم للشفاء التام.

ويبقى حتى اليوم الأربعاء ما يبلغ مجموعه 850 مريضا في المستشفيات للعلاج أو قيد الحجر الصحي، وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 273 حالة وفاة.

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