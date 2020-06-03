نجلة رجاء الجداوى: «والدتى بخير»

تداول عدد من الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا عارية من الصحة حول الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي خلال الساعات الماضية.ولكن نجلة الفنانة القديرة طمئنت جمهورها من خلال كتابتها على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، أن حالة والدتها مستقرة، ولم تدخل في غيبوبة لكنها مازالت في العناية المركزة.الفنانة رجاء الجداوي تم عزلها منذ أسبوع في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيليه إثر إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد-١٩".وخرجت رجاء الجداوي بنفسها أمس ببث مقطع صوتي لها لطمأنه الجمهور بأنها بخير وطلبت منهم بضرورة اتخاذ سبل الوقاية والإجرءات الاحترازية وعدم الاستهانة بالمرض.يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي قدمت في موسم رمضان الأخير مسلسل لعبة النسيان مع دينا الشربيني، وإخراج أحمد شفيق.