تفاصيل ولادة قيصرية لمصابة بكورونا لم تنجب منذ ١١عامًا

قال الدكتور محمد الشاذلي، طبيب النساء والولادة، إن فرحته بنجاحه فى إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كبيرة ولا توصف.وأوضح أن السيدة التى أجرى لها العملية لا تنجب منذ 11 عامًا، الأمر الذى جعله يبذل والطاقم الطبي مجهودًا كبيرًا من أجل النجاح.وأضاف "الشاذلى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه الواقعة لن ينساها أبدًا.وتابع: "في ظل الضغط الذي واجهانا وبعد إنجاب السيدة مولدتها قلت ليها هتسميها أيه فقالت أبوها عاوز يسميها كورونا.. فضحكنا وأطفت حالة من السعادة".ولفت "الشاذلى"، إلى أن الطفلة بصحة جيدة، وتم تسليمها إلى أهلها، وتم تسميتها "هالة"، موضحًا أنه علم ذلك من أهلها.