وزير العدل: زيادة العمالة في الشهر العقاري بنسبة 41%

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن هناك خطة موضوعة ويتم تنفيذها لتطوير مقرات الشهر العقارى، ومواجهة التحديات التي تواجهها ومنها مشكلة الازدحام، لافتا إلى أن الخطة تشمل عملية إحلال وتجديد مقار الشهر العقارى وزيادة عددها.وأوضح وزير العدل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن هناك خططًا قصيرة المدى وأخرى متوسطة وثالثة بعيدى المدى.ولفت إلى أنه تمت زيادة عدد موثقي الشهر العقارري من 2444 موثقًا في يناير 2020، إلى 3444 خلال الأشهر الماضية، كما تم رفع عدد العمالة بنسبة 41% خلال 5 أشهر، وأردف:"مازلنا نعانى نقص العمالة، كما أن المقرات عددها محدودا، وبعضها في حالة يرسى لها"، مؤكدا أنه هناك جهودا لزيادة عدد المقرات.ونوه بأن هناك تعديلا تشريعيا لتسجيل أحكام الصحة والنفاذ بشكل فورى في الشهر العقاري، موضحا أنه تم الاتفاق مع مصلحة البريد للحصول على عدد من مقرات تصل لـ33 مقرا داخل مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.وأشار إلى أن هناك 114 مقر أخري سيتم الاختيار من بينها، منوها بأنه توجد 431 مقر توثيق على مستوى الجمهورية.وأردف: "قطعنا خطوات بالتعاون مع وزارة الاتصالات لعمل التوكيلات أونلاين واستلامها فيما بعد من المقار".