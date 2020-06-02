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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استرداد 1400 متر من أراضى أملاك الدولة بالإسكندرية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:46 م
المهندسة سحر شعبان،
المهندسة سحر شعبان،
هبه عويضه
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شن حي شرق الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة لاسترداد 1400 متر من أملاك الدولة بمدخل رابعة الناصرية، دائرة قسم سيدي جابر، بحضور حكمدار شرق الإسكندرية وقوات شرطة ومباحث قسم سيدي جابر، ووحدة مباحث التموين بحي شرق وإدارة تموين شرق وجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية.

وشكلت المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة لاسترداد الأرض بطريق مصر إسكندرية الصحراوي - الرابعة الناصرية وكانت مُستغلة كمحطة وقود منذ عام 1971م بسعر رمزي، وكان هناك عدد من المناقشات لإسترداد الأرض، وجاء آخرها قرار محافظ الإسكندرية رقم 11 لعام 2019م خلال إنعقاد المجلس التنفيذي في أغسطس 2019م، بعدم تجديد عقد الإيجار بين المحافظة ومستغلي الأرض بعد انتهاء مدة العقد في يونيه 2019م، وتم تكليف حي شرق بالتنسيق مع جهاز حماية أملاك الدولة لاسترداد الأرض ومديرية التموين لعدم ضخ مواد بترولية للمحطة حتى يتم تنفيذ القرار واسترداد الأرض.

يأتي هذا تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، وبناءً على تكليف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باسترداد أملاك الدولة وعدم السماح لاستغلاها دون وجه حق أو عدم سداد مستحقات الدولة نظير استغلال أملاكها بنطاق المحافظة.
المهندسة سحر شعبان،
المهندسة سحر شعبان،
المهندسة سحر شعبان،
المهندسة سحر شعبان،
المهندسة سحر شعبان،
المهندسة سحر شعبان،
المهندسة سحر شعبان،
المهندسة سحر شعبان،
المهندسة سحر شعبان،
المهندسة سحر شعبان،

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