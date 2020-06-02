«الصفقة.. من يشتري ترامب».. كتاب جديد لخلف جابر

انتهت شركة «كتاب صوتي» من تسجيل كتاب «الصفقة.. من يشتري ترامب» للكاتب الصحفي والشاعر خلف جابر، ضمن سلسلة «ألف سيرة وسيرة».«الصفقة.. من يشتري ترامب» هو كتاب صوتي يتناول سيرة الرئيس الأمريكي من خلال مزاد وهمي خلقه جابر لعرض سيرة دونالد ترمب.وعن كتابه يقول خلف جابر إن الكتابة عن ترمب ليست بالأمر السهل، فهو صاحب سيرة مليئة بالأحداث، مابين الصعود والهبوط ما بين الثراء والإفلاس، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن أصعب ما وجهه بخلاف المعلومات الدقيقة عن ذلك الشخص المثير للجدل، هو وجود قالب يصلح لتلك السيرة، أي السياق القصصي الذي يناسب ذلك الشخص، لاسيما وأن السير تأخذ شكل قصصي.يشار إلى أن «ألف سيرة وسيرة» سلسلة كتب صوتية يكتبها خلف جابر بالتعاون مع شركة «كتاب صوتي» وسبق أن صدر عنها «محمد صلاح.. القادم من بلاد الياسمين» و«قراءة في جورنال نجيب محفوظ» و«أجاثا كريستي رواية الأحد عشر يوما السرية».