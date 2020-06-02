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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تجهيز «دار عزل» بمستشفى سعاد كفافي للمساهمة في مواجهة كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:40 م
خال الطوخى و خالد
خال الطوخى و خالد عبد الغفار
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أعلن خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أنه يجري حاليا تجهيز "دار للعزل" بمواصفات طبية دقيقة يتبع مستشفى سعاد كفافى الجامعي للمساهمة، فى الجهود التى تبذلها الدولة فى مواجهة فيروس كورونا، وخاصة في ظل النقص الشديد فى مستشفيات العزل التي تم تجهيزها لاستقبال المرضى المصابون بفيروس كورونا.

وأضاف "الطوخي" أن "دار العزل" يقام ضمن المبانى التابعة لمستشفى سعاد كفافى الجامعي على مساحة أرض تستوعب ١٩٠ سريرا لاستقبال المرضى بفيروس كورونا والذين يتم عزلهم عن طريق وزارة الصحة والسكان لتلقي العلاج اللازم.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يقوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بافتتاح (دار العزل) عقب الانتهاء من الإنشاءات وتجهيزه كمستشفى متكامل، منوها بأنه يجرى حاليا العمل فيه على قدم وساق من أجل الانتهاء من التجهيزات في أسرع وقت "خاصة أننا فى حالة سباق مع الوقت نظرًا للانتشار المتزايد لحالات الإصابة بالفيروس التى يتم تسجيلها يوميا".

فيما أكد المهندس محمود عونى مدير عام قطاع تنفيذ المشروعات بالجامعة، أنه تم على الفور تشكيل لجنة من كبار المهندسين لبدء العمل فى تجهيز دار العزل حيث تم الانتهاء من تصميم المبنى فى خلال 24 ساعة للبدء فى التنفيذ بعد أن تم الحصول على موافقة رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر المهندس شريف الشربينى، ليصبح المبنى دارا للعزل تابع لمستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ولفت مدير قطاع المشروعات، إلى أن جهاز مدينة ٦ أكتوبر كان متعاونا للغاية، فقد قامت نائب رئيس الجهاز للمشروعات المهندسة منال الأخرس بتذليل كافة الإجراءات فى وقت قياسي، ليتم بدء العمل بشكل فورى نظرًا لأهمية هذا الدار في استقبال المرضى المصابون بفيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد صفوت مدير عام مستشفى سعاد كفافي الجامعي، إن "دار العزل" الذى يتبع مستشفى سعاد كفافى الجامعى يضم كافة الأجهزة المطلوبة لعلاج الحالات المصابة بالفيروس والتي يتم عزلها على الفور، مؤكدا أن هذه الأجهزة يتم مراعاة مطابقتها للمواصفات التي حددتها منظمة الصحة العالمية في بروتوكول علاج المرضى الذين يتم حجزهم داخل مستشفيات العزل مع الحرص على توفير كميات كافية من أجهزة التنفس الصناعى اللازمة للمرضى أصحاب الحالات الحرجة الذين يعانون من ضيق فى التنفس وأيضًا المرضى أصحاب الأمراض المزمنة.

ويعتبر مستشفى سعاد كفافي فى طليعة المستشفيات التي بادرت بالالتزام بقرارات الدولة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، حيث اتخذت إدارة المستشفى العديد من الإجراءات لضمان سلامة المترددين على المستشفى سواء من المرضى أو المرافقين لهم، وأيضا أعضاء الفريق الطبى من أطباء وطواقم تمريض وإداريين وفي مقدمة هذه الخطوات والإجراءات الاحترازية تم تركيب بوابات حديثة ومتطورة للتعقيم في مداخل المستشفى تتولى عملية القيام بتعقيم كامل لأى شخص يمر من خلال هذه البوابات إلى جانب توفير كميات من أدوات التعقيم والمطهرات يتم تقديمها لكل من يتعامل مع المستشفى حيث يتم استخدامها منذ لحظة وصوله وتعامله مع موظفى الاستقبال.
الدكتور محمد صفوت
تجهيز «دار عزل» بمستشفى سعاد كفافي للمساهمة في مواجهة كورونا
الدكتور محمد صفوت
تجهيز «دار عزل» بمستشفى سعاد كفافي للمساهمة في مواجهة كورونا

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