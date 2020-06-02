مطروح تسجل إصابة جديدة بكورونا و4 حالات اشتباه

أعلنت محافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، الاشتباه في إصابة 4 بفيروس كورونا المستجد، ليصبح الإجمالي 183 حالة، فيما ثبت إيجابية حالة واحدة أخرى دون وفيات، ليصبح الإجمالي خلال الفترة السابقة 29 حالة إصابة، بينما بلغ عدد حالات التعافي والخروج خلال الفترة السابقة 6 حالات، مشيرا إلى أن عدد حالات الوفاة 3 فقط.وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، مستشفى مطروح العام للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الوقائية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى حفاظا على سلامتهم وكذلك توافر المستلزمات الطبية والوقائية.وأكد محافظ مطروح، في بيان إعلامي سابق له، أنه تم تخصيص خط ساخن للرد على أى استفسارات أو تساؤلات أو بلاغات خاصة بفيروس كورونا، على الخط الساخن 114 أو خط تليفون أرضي 4933158 046 أو 4943692 046.وأوضح محافظ مطروح، أنه سيتم استقبال الشكاوى والتساؤلات من خلال غرفة أزمات وعمليات ديوان عام المحافظة، بحضور مندوب من مديرية الصحة على مدار 24 ساعة، للرد على الاستفسارات المتعلقة بالفيروس وكيفية التعامل والإجراءات اللازمة للتعامل معها.