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محمد العسيري
الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

مسئول بـ«فتح» يطلع مبعوث بوتين على أوضاع فلسطين

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:00 م
بوتين
بوتين
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اطلع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد، اليوم، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعملية السلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، على الأوضاع الراهنة بفلسطين في ضوء قرار القيادة بإلغاء كافة الاتفاقات والتفاهمات الفلسطينية الإسرائيلية والالتزامات المترتبة عليها.

جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الأحمد مع بوجدانوف، اليوم، في إطار التواصل والتنسيق الفلسطيني الروسي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ويأتي قرار القيادة الفلسطينية بإلغاء كافة الاتفاقات والتفاهمات الفلسطينية الإسرائيلية والالتزامات المترتبة عليها، في ضوء التنكر الإسرائيلي لها ومن التزاماتها، وقرارها بفرض السيادة والقوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية وبدء خطوات عملية بضم أجزاء من أراضيها، وخاصة في منطقة الأغوار، والخطوات المتلاحقة التي تقوم بها سلطة الاحتلال بدعم من الإدارة الأمريكية ضاربة عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط والتي تقوم على أساس حل الدولتين.

وأكد بوجدانوف، أن روسيا الاتحادية ستبقى على موقفها المبدئي الثابت بالتمسك بقرارات الشرعية الدولية وأسس عملية السلام، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 4 يونيو عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة 194، مشددا على أن روسيا ستواصل جهودها مع المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية، وبمشاركة القيادة الفلسطينية من أجل إحياء عملية السلام وفق ذلك.

بدوره، أكد الأحمد مطالبة القيادة الفلسطينية بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

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