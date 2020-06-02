التضامن: صرف المعاشات دون شكاوى لليوم الثاني على التوالي

أنهت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثاني من صرف معاشات شهر يوليو، دون شكاوى من المواطنين، وأكد الوزارة، أن عمليات الصرف تمت دون تكدس أمام منافذ صرف المعاشات، وذلك نتيجة الخطة التى اعتمادتها الوزيرة نيفين القباج لتقسيم المستحقين لفئات وشرائح.وأوضحت الوزارة، فى تقرير لها أنه تم صرف ما يزيد عن 1.321 مليار جنيه من منافذ الصرف المختلفة، وبلغ إجمالي حركات الصرف 1.266 مليون، حتى نهاية أمس الاثنين.وأوضح التقرير انتظام عمليات صرف المعاشات مع أول أيام صرف الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل؛ حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 112 ألف حالة، بقيمة إجمالية 93 مليون جنيه.وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي 662 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية 823 مليون جنيه، بالإضافة إلى 492 ألف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 405 ملايين جنيه، في حين تم تحويل 4.45 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.