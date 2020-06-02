رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: صرف المعاشات دون شكاوى لليوم الثاني على التوالي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:55 م
معاش
معاش
ولاء جمال
طباعة
أنهت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثاني من صرف معاشات شهر يوليو، دون شكاوى من المواطنين، وأكد الوزارة، أن عمليات الصرف تمت دون تكدس أمام منافذ صرف المعاشات، وذلك نتيجة الخطة التى اعتمادتها الوزيرة نيفين القباج لتقسيم المستحقين لفئات وشرائح.

وأوضحت الوزارة، فى تقرير لها أنه تم صرف ما يزيد عن 1.321 مليار جنيه من منافذ الصرف المختلفة، وبلغ إجمالي حركات الصرف 1.266 مليون، حتى نهاية أمس الاثنين.

وأوضح التقرير انتظام عمليات صرف المعاشات مع أول أيام صرف الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل؛ حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 112 ألف حالة، بقيمة إجمالية 93 مليون جنيه.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي 662 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية 823 مليون جنيه، بالإضافة إلى 492 ألف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 405 ملايين جنيه، في حين تم تحويل 4.45 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بمواصلة تحسين مؤشرات الاقتصاد

وفاة الفنان علي عبدالرحيم «سامبو شمس الزناتي»

تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي (خاص)

السودان: موقف الخرطوم حيال سد النهضة لم يتغير

الصور

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

الأكثر قراءة

وفاة الفنان علي عبدالرحيم «سامبو شمس الزناتي»

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

مصادر: تدهور حالة رجاء الجداوي.. ونقلها للعناية المركزة

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

إنفوجراف

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

image description

تهم يواجهها حفيد البنا (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

«الرمد أبرزها».. أمراض تفشت بين عمال حفر قناة السويس قبل 166 عامًا

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منتجات الألبان لا تحمى السيدات عند التقدم فى العمر

الحجر الصحى يسبب بدانة الأطفال

طبيب إيطالي يُثير الجدل بعد إعلانه اختفاء كورونا

منوعات

وفاة الإيطالي أوبيالى بطل العالم الأسبق للدراجات النارية

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

تنسيق الإلتحاق بمدارس التمريض العسكري 2020

أعطني عمرا.. أرمينية تتجاوز 100 عام تتعافى من كورونا

مقالات الرأي
نرمين يسر
«راس السنة».. ليلة عن الأثرياء والأغيار
ماجد حبته
كيف فشلت BBC فى تلميع تركيا؟
لواء. محسن الفحام
ما بين الخطر والحذر
القس. رفعت فكرى
العنصرية البيضاء
المزيد

الثقافة

«الثقافة تعرض أوبريت «الأرملة الطروب» على يوتيوب

غدًا.. الروائي الغربي عمران ضيف مركز الحرية للإبداع

إصابة الشاعر أحمد تيمور بكورونا بسبب عزومة

دار فضاءات تصدر «مختارات من القصة الكردية القصيرة».. قريبًا