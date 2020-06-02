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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد شوقى يتولى منصب المدير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:47 م
أحمد شوقي
أحمد شوقي
أمير محمد خالد
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أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي عن تولي الناقد الفني أحمد شوقي منصب المدير الفني للمهرجان في دورته الـ٤٢ المقرر إقامتها في شهر نوفمبر المقبل، وتعد هذه الدورة هى الأولى لأحمد شوقي كمدير فني بعد رحيل يوسف شريف رزق الله الذي كان شوقي موجودا معه قبل رحيله.

وأعلن صناع المهرجان رئاسة شوقي ببيان رسمي عبر صفحة المهرجان علي فيسبوك وكتبوا: "يسعدنا الإعلان عن تولي الناقد أحمد شوقي رسميًا لمنصب المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك خلفًا للناقد الكبير الراحل يوسف شريف رزق الله. ويعد شوقي بالحفاظ على نجاح الدورات السابقة، ومواكبة الظروف الجارية، على أمل انتهائها وعودة الحياة لطبيعتها قبل شهر نوفمبر 2020".

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