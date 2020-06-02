14 وفاة و421 إصابة حصيلة ضحايا «كورونا» في كفرالشيخ

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، تسجيل 421 إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الأزمة، بعد اكتشاف 29 إصابة جديدة، لافتة إلى أنه تم تحويل بعضهم لمستشفيات العزل لتلقي العلاج اللازم، وآخرين للعزل المنزلي بسبب أن إصاباتهم بسيطة، وتم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لهم وتوصيلها لمنازلهم يوميا عبر فرق الترصد التابعة للمديرية.وقالت وكيل وزارة الصحة، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه تم رصد سلبية تحاليل 775 مشتبها في إصابتهم بالفيروس، وتم السماح لهم بالمغادرة إلى منازلهم، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة فقط بسبب فيروس كورونا منذ بدء الأزمة.وأوضحت سلام أن حالات التعافي ارتفعت إلى 112 حالة تعافٍ بعد تسجيل 6 حالات تعافٍ جديدة.كانت وكيل وزارة الصحة قد عقدت اجتماعا مع مديرى المستشفيات العامة والمركزية، حول كيفية التدرج في التحول الكامل لطاقة المستشفيات لتكون مستشفيات عزل وآلية توفير المستلزمات لمستشفيات العزل، مؤكدة أهمية استقبال الحالات وفرزها طبقًا للبروتوكول مع تخصيص أماكن لحالات الاشتباه وأماكن العزل للحالات الإيجابية بكل مستشفى.