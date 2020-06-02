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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: كورونا يتراجع في أوروبا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:11 م
كورونا في أوروبا
كورونا في أوروبا
مروة عنبر
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جائحة كورونا التي حصدت أرواح 370 ألف شخص حول العالم، تراجعت بشكل ملحوظ في أوروبا، باستثناء بؤر التفشي القوية.

وأشارت المنظمة إلى أن معدلات الإصابة التي تسجل يوميا بفيروس كورونا بدأت في الانخفاض بشكل مطرد في مناطق غرب أوروبا دون المناطق التي تمثل بؤرا ساخنة في روسيا وأوروبا الشرقية، وفقا لما نقلته "العربية نت".

وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس، في تصريحات صحفية: "نشهد تراجعا مطردا في عدد الحالات غرب أوروبا في الوقت الحالي، ورغم أنه لا يحدث بوتيرة سريعة إلا أنه مطرد في الحالات الجديدة التي يجري تسجيلها يوميا، أي أن عدد الحالات الجديدة لا يزال كبيرا، لكنه آخذ في التناقص، باستثناء روسيا وأوروبا الشرقية حيث لا نزال نشهد ارتفاعا هناك".

وحول موقف المنظمة من القرار الأمريكي بشأن قطع التمويل، قالت "هاريس" إنه لا توجد لديها معلومات عما إذا كانت المحادثات مع إدارة ترامب لا تزال جارية.

كان "ترامب" قد انتقد المنظمة وطريقة تعاملها مع كورونا، ودعاها لإجراء تغييرات جذرية في طريقة عملها، والتحقيق في مصدر الفيروس وتفاصيل تفشيه منذ ظهوره لأول مرة في ووهان الصينية ديسمبر الماضي.

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