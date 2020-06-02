خبير: نزلات البرد التي تصيبنا في الشتاء سلالات أخرى من كورونا

استنكر الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، مشاهد الزحام أمام البنوك، مناشدًا البنك المركزي محاولة العمل على حل مشكلة التكدس أمام البنوك.وأضاف "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن فيروس كورونا لا ينتقل إلا في حالة عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، لافتة إلى أنه في حال الزحام الشديد وتكدس المواطنين يكون انتقال الفيروس من شخص لآخر سهلا للغاية.وأشار إلى أنه ليس كل مصابي فيروس كورونا يصلون لمرحلة ضيق التنفس، فقد تكون الأعراض لبرد عادي، منوهًا بأن معظم حالات رشح الأنف التي تحدث في الشتاء منذ فترة في مصر هي كورونا ولكن من سلالة أخرى غير كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد-19".