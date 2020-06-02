رئيس الوزراء الفلسطيني: لن نسمح لإسرائيل باستمرار الانتهاكات وتطبيق خطط الضم

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس، مع وزير الدولة الألماني للشئون الخارجية نيلز أنين، تطورات الأوضاع السياسية، خاصة المحاولات الإسرائيلية لتطبيق خطط الضم والاستيلاء على أراضٍ فلسطينية.وأكد أشتية أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس مستمرة بموقفها في الحل من كل الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة، في حال لم تتراجع إسرائيل عن مخططاتها في الضم، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.وشدد أشتية على أنه لن يتم السماح لإسرائيل بالاستمرار في انتهاكاتها ومضايقاتها بحق الفلسطينيين، ومحاولاتها لجر القيادة لمربع العنف.