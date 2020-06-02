المشدد 15 عامًا لـ7 متهمين في «حرق كنيسة كفر حكيم»

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على 9 متهمين في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 3358 لسنة 2014 كلى شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميا بـ«حرق كنيسة كفر حكيم».وعاقبت المحكمة كلا من عبدالرءوف نجم، وأشرف السيد عبده، وماهر جميل عبدالعظيم، وسعيد يحيي عتريس، وصبحي ربيع عبدالعال، وحسام السيد محمود، وأشرف سعد حنفي، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عما أسند اليهم.ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وبراءة كل من طارق إبراهيم أحمد وياسر سامي إسماعيل.يذكر أنهم صدر ضدهم جميعًا حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين، وألقى القبض عليهم مؤخرًا، فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.