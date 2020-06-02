«صدر الإسماعيلية» يستقبل 13 مصابا بكورونا في ثاني أيامه

استقبل مستشفى عزل صدر الإسماعيلية المخصصة حديثًا لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، 11 شخصًا مصابين بفيروس كورونا المستجد في ثاني أيام لتحويلها مستشفى عزل، بعدما استقبلت أمس حالتين ليصبح إجمالي الحالات 13 حالة.كان اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من الأطباء والمتخصصين ومجموعة من شباب الهلال الأحمر المتطوعين، أجروا جولة تفقدية أمس بمستشفى الصدر للاطمئنان على جاهزية المستشفى لاستقبال مصابى فيروس كورونا المستجد بعد أن تم تخصيصها لحجر الصحى المرضى، وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية بواقع راتب شهر لجميع العاملين بمستشفى الصدر ومستشفى أبوخليفة تقديرًا لمجهوداتهم.أوضح المحافظ أنه تم تجهيز المستشفى بالكامل بطاقة 60 سريرا تم تخصيصها للعزل الطبى للمرضى منها 12 سرير للعناية المركزة.