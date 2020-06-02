502 متعافي بمستشفى «عزل إسنا» (صور)

سجلت مستشفى إسنا للعزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، اليوم الثلاثاء، 7 حالات جديدة للتعافي، لتكون أول مستشفى للعزل على مستوى الجمهورية تتخطى حاجز الـ 500 حالة تعافي.وقال الدكتور حسام فتحي المتحدث الإعلامي باسم مستشفى العزل الصحي بإسنا، إن الفريق الطبي نجح في مساعدة 7 مرضى على التعافي من بينهم 4 حالات كانت خطرة، وتعافوا خلال مرحلة خضوعهم الرعاية المتوسطة، وذلك يصبح إجمالي أعداد المتعافين بالمستشفى منذ إن تم تحويلها إلى مستشفى للعزل 502 حالة تعافٍ حتى الآن.وأضاف خلال تصريحات خاصة، أن المستشفى تعمل على تطبيق كافة تفاصيل البروتوكول الطبي الصادر عن وزارة الصحة المصرية، هذا إلى جانب اجتهادات الفريق الطبي بالمستشفى والتي اثمرت عن تعافي عدد كبير من المرضى، وتحقيق المستشفى أعلى معدل للتعافي في مصر.وأشار إلى أن من بين الحالات المتعافية حالات كانت متدهورة للغاية، ويعانون من مراحل متأخرة من الأعراض التنفسية، ولذلك كان لابد من وضعهم تحت الرعاية الطبية المكثفة على مدار الـ 24 ساعة متواصلةً، هذا إلى جانب الحالات التي كانت تعاني من أمراض مزمنة، وكذلك أمراض الشيخوخة كل التعامل مع تلك الحالات أكسب الفريق الطبي بالمستشفى خبرة أكثر في التعامل مع الحالات المصابة، خاصة في ظل كون الفيروس مستجدًا والمعلومات المتاحة عنه ليست بالكثيرة.ووجه «فتحي» رسالة إلى المواطنين مفادها، الالتزام بالمكوث في منازلهم، وتجنب الخروج حفاظًا على سلامتهم، فمستشفيات العزل باتت مكتظة بالمرضى.