تجديد حبس عاطل انتحل صفة نقيب شرطة بعين شمس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم الثلاثاء، حبس عامل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة.وكانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، اشتبهت فى سيارة حال توقفها بجانب الطريق وبسؤال قائدها ادعى أنه ضابط وقدم كارنيه، تبين أنه مزور.وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل وله محل إقامة آخر دائرة قسم شرطة المرج، وعُثر بداخل السيارة على غطاء رأس "باريه" وكتافة برتبة نقيب، ولم يُستدل على بيانات السيارة.وأقر بسابقة شراء السيارة من منطقة الحرفيين وعلمه بكونها مجمعة محليًا، وأضاف بعثوره على المضبوطات داخل السيارة واحتفاظه بها بقصد استخدامها فى انتحال صفة ضابط، كما ضُبط بمسكنه 2 فرد خرطوش، وأقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نفسه.