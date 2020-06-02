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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز ودفع الفاتورة إلكترونيًا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:30 ص
قراءة عداد الغاز
قراءة عداد الغاز
سيد ابراهيم
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بدأت شركات الغاز الطبيعي، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء 2 يونيو، فى استقبال تسجيلات المواطنين بقراءة معدلات الاستهلاك الشهرية الخاصة بعدادات الغاز المنزلى، وذلك من خلال المواقع الإلكترونية وتطبيقات الموبايل لكل شركة حسب المنطقة.

وتوضح "الدستور" كيفية طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز والاستعلام، وكذلك دفع الفاتورة إلكترونيًا، من خلال الخطوات المعلنة من قبل الشركات، خاصة بعد تخفيض عدد العمالة والمحصلين، وفقًا لالتزام شركات البترول بتنفيذ تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (19-COVID)، ولسلامة المواطنين بالمنازل.

وتشمل طرق قراءات عدادات الغاز وكيفية إدخال معدلات الاستهلاك وطرق السداد بالنسبة، لشركة بتروتريد، على معظم مناطق الجمهورية ماعدا مناطق "محافظة البحيرة بأكملها من مدن وقرى، وغرب الإسكندرية والعجمي، والمقطم، والسلام، والنهضة، والألف مسكن، والحرفيين، ومدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد"، حيث تتبع هذه المناطق طرق تسجيل قراءات الاستهلاك وسداد الفواتير للشركة الوطنية للغاز "ناتجاس".

أولًا: بالنسبة لمناطق شركة "بتروتريد" والموضحة على فاتورة الاستهلاك المنزلى يتبع الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي لشركة "بتروتريد" لتسجيل القراءات ابتداءً من 1 إلى 15 من كل شهر من خلال الرابط التالي:

https:www.petrotrade.com.egbillingbillq.aspx

2- يظهر اختيار المنطقة التابع لها العميل، عليك إدخال اسم المنطقة المدون في فاتورة الغاز السابقة والمقيم به.

3- إدخال رقم المشترك بالفاتورة السابقة.

4- بيانات ورقم الشقة والعمارة والقطاع المدون داخل الفاتورة.

5- بعد إتمام عملية التسجيل اضغط على عرض الفواتير.

كما يمكنك تسجيل القراءات عن طريق رقم خدمة العملاء 1122، أو عن طريق تطبيق "بتروتريد"، ويمكن سداد الفواتير من خلال "فوري، مصاري، ممكن، ضامن، فودافون كاش، فيزا، أمان".

كما حذرت شركة بتروتريد فى حالة عدم تسجيل قراءاة عداد استهلاك الغاز بداية من 1 حتى 15 يونيو، سيتم حساب متوسط استهلاك 6 شهور ماضية، وذلك لتجديد متوسط الاستهلاك الشهري، كما سيتم إدراج قيمة هذا المتوسط فى الفاتورة كمبلغ بدون إدراج قراءة، حفاظًا على أشهر محاسبة العميل، أما فى حالة إدراج العميل قراءة معدلات الاستهلاك الكترونيًا ستتم تسوية حسابه تلقائيًا بدون الحاجة إلى تقديم طلب تسوية.

ثانيًا: المناطق التابعة لشركة ناتجاس وهى:

"محافظة البحيرة بأكملها من مدن وقرى، وغرب الإسكندرية والعجمي، والمقطم، والسلام، والنهضة، والألف مسكن، والحرفيين، ومدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد"، حيث يمكن التسجيل من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي لشركة "ناتجاس" لتسجيل القراءات ابتداءً من 1 إلى 15 من كل شهر من خلال هذا الرابط:

https:gasreader.natgas.com.eg

2- يجب إدخال رقم الاشتراك الخاص بك المدون على إيصال الغاز والمكون من 16 رقمًا.

3- إذا كنت لا تعرف رقم الاشتراك يمكنك الاتصال بمركز خدمة العملاء رقم 19390.

4- يمكن سداد الفاتورة من خلال خدمة "فورى" أو "فودافون كاش" أو عن طريق الفيزا، عن طريق تسجيل البيانات الموضحة.

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