مصادرة ملايين الكمامات وزجاجات تعقيم الأيدى بمطار هيثرو

قالت السلطات البريطانية إن الملايين من الكمامات وزجاجات تعقيم الأيدي جرى مصادرتها في مطار "هيثرو"، خلال فترة زيادة الاستيراد الحالية.واحتجز المسئولون بإدارة المعايير التجارية بلندن 2.25 مليون كمامة تتعارض مع مواصفات الأمان، بينما تم إحتجاز 4.24 مليون كمامة أخرى بسبب وضع معلومات أو شهادات أمان كاذبة.وقال المسؤولون إنهم قاموا بضبط زجاجات لمعقم الأيدي وضع عليها أسماء لعلامات تجارية بواسطة من يعمل على الاستفادة من فيروس كورونا، وفق صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.وقامت فرق حرس الحدود المتواجدة بالمطار بضبط العديد من الشحنات وتم تحويلها إلى إدارة المعايير التجارية بلندن لفحصها.