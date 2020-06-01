راعي كنيسة مارمرقس كليوباترا يشارك في «يوميات الفرح»

شارك القس موسى نصري راعي كنيسة الديس مارمرقس بكليوباترا، مساء اليوم في سلسلة عظات «يوميات الفرح» التي تبث عبر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.ويشارك أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في سلسلة «يوميات الفرح»، التي أطلقها المركز الإعلامي للكنيسة تحت رعاية القس بولس حليم المتحدث الرسمي، على مدار فترة الخماسين المقدسة.وتحتفل حاليًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالخماسين المقدسة والتي تستمر حتى عيد العنصرة؛ والذي يحل في يونيو المقبل، ويسمى كل أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف.