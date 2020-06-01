تجبنك شراءه.. طريقه عمل صوص الشوكولاته بـ3 أشكال

طريقه عمل صوص الشوكولاته



المكونات:

- 10 ملاعق كبيرة من الكاكاو البودرة

- 3 ملاعق كبيرة حليب بودرة

- 50 من الزبدة

- 4 ملاعق كبيرة من السكر الناعم

- نصف كوب ماء



طريقة التحضير



- خلط الكاكاو مع الحليب في وعاء بواسطة الخفاقة، ثم يضاف له السكر ويستكمل الخلط.



- إضافة الماء بشكل تدريجي مع التحريك حتى تتمازج المكونات وتصبح كالعجينة اللينة.



- يوضع على النار إناء به ماء ويترك حتى يغلي ويوضع فوقه وعاء به الزبد لكي تسيح، ويوضع بها خليط الشوكولاتة البودرة والسكر والحليب.



- يقلب المزيج ويترك كما هو حتى تذوب ويصبح قوامه كريمياً ناعماً، ثم يستخدم في تزيين الحلويات والكيك، كما يمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة حتى تبرد.





طريقة عمل صوص الشيكولاتة البيضاء:

- كوب سكر بودرة

- كوب زيت

- كوب لبن

- كوب لبن بودرة



طريقة التحضير:



- خلط السكر البودرة واللبن واللبن البودرة والزيت معا ثم يقلب جيدا، يوضع على النار ثم في برطمان ويتم وضعهم في الثلاجة، وتستخدم بحسب الرغبة.



طريقه عمل صوص الشوكولاته الخام

المكونات:



- نصف كيلو شيكولاتة خام

- ملعقة كبيرة فانيليا

- كوب ونصف سكر

- نصف كوب صغير زبدة

- كوب ماء



طريقة التحضير:



- توضع الشيكولاتة في وعاء على نار هادئة، ثم يضاف له الماء وتحرك حتى الذوبان، ثم يوضع السكر ويستمر التقليب حتى ذوبان السكر.



- إضافة الزبدة مع استمرار التحريك أيضا حتى يتجانس الخليط، يرفع الوعاء من على النار ثم يوضع به الفانيليا وتحرك جيدا، ثم يترك ليبرد ويبدأ استخدامه لعمل الحلويات المختلفة.





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بالتزامن مع الجلوس بالمنزل بسبب الحجر الصحي، يلجأ الكثير لعمل الحلويات بطرق مختلفة خاصة بعد إغلاق المطاعم أيضا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ويستخدم طريقة عمل صوص الشوكولاته في العديد من الوصفات من كيك وحلويات المختلفة، لذلك نقدم بكم من خلال ذلك التقرير طريقة تحضيرها بسهولة في المنزل من دون الحاجة لشرائه جاهزاً بحسب موقع "كوك باد".