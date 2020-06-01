طريقة عمل «التورتة الإسفنجية» وتزينيها

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طريقة تزين الكيكة الإسفنجية:

مع انتشار فيروس كورونا في مصر وعدد كبير من بلدان العالم، اتجه كثيرون إلى "الأكل البيتي" بدلا من شراء الطعام من المطاعم خوفا من انتقال العدوى، حتى في المناسبات السعيدة مثل الاحتفال بأعياد الميلاد، أصبحت الحلويات و"التورت" البيتي على سفرة الكثير من البيوت المصرية.ونستعرض في السطور التالية خطوات عمل الكيكة الإسفنجية وتزينها على طريقة شيف سالي فؤاد.- سبع بيضات منفصلين (درجة حرارة الغرفة).- كوب سكر.- كوب وربع دقيق منخول.- معلقة كبيرة محسنات كيك أو بيكينج باودر.- معلقة صغيرة فانيليا غامقة أو 2 باكو فانيليا.- رشة ملح.- نحضر وعاء ويضرب فيه بياض البيض حتى يصبح قوامه كالثلج.- يضرب الصفار مع السكر في وعاء أخر حتى يصبح كالمايونيز ثم يخلط مع البياض برفق شديد، مع التأكيد أن الخلط يتم برفق لعدم إخراج الهواء من بياض البيض.- تضاف باقي المكونات برفق حتى الامتزاج.- يصب في قالب مبطن بسمن ودقيق ولكن الأرضية فقط دون جوانب القالب ثم يوضع بالفرن على حرارة 180 حتى النضج وأن يصبح لونها ذهبي.- تخرج من الفرن وتترك بالصينية حتى تبرد تماما ثم تزين.- ثلث كوب عصير بنكهة الفانيلا.- كيكة إسفنجية.- كوب من العنب البري.- شرائح فراولة.- علبة من الفواكه المعلبة الباردة.- نسكب شراب الفانيلا فوق الكيكة الإسفنجية حتى تتشرب بالكامل.- نضع الكيك جانبًا لينتقع لمدّة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق.- نزين الكيكة بالعنب البري على السطح العلوي للكيكة بالطريقة المرغوب بها.- نضع الفراولة فوق العنب البري، ثم نضع الفواكه المشكلة في منتصف الكيكة.- نضع الكيك في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل لتبرد ثم تقدم على السفرة مع عصير طازج.