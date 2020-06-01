سامح حسين: كنت بغير على مراتي في بداية الزواج

تحدث الفنان سامح حسين، عن الغيرة وطريقة تعامله مع زوجته، مؤكدًا أن الأمر كان شديدًا في بداية الزواج لكنه اختلف الآن.وقال سامح حسين خلال لقائه في برنامج «راجل و2 ستات» المذاع عبر فضائية «one» إن زوجته هي من تقوم بعمل كل الأرقام السرية لهاتفه، مؤكدًا أن مسألة مراقبة الهواتف لا تشغل الرجال مثل النساء، مازحًا إنه لا يطلب الرقم السري لهاتف زوجته، لكنه يطلب الهاتف كاملًا.وعن سبب وضع الرجال لهواتفهم بشكل صامت ووضع الهاتف على وجهه، قال لأنه طوال اليوم يكون في العمل ويتلقى العديد من الاتصالات ولذا يكون في حاجة للراحة.