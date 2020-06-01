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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجان لمتابعة المستشفيات بأسيوط بمشاركة الجهات الرقابية والأمنية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:35 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية للوقوف على توفر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمتشفيات العزل والمستشفيات المركزية.

وذلك للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها مشيرًا إلى تشغيل 14 مستشفى مركزيًا وعامًا بمختلف مراكز المحافظة لاستقبال حالات المرضى المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا بالإضافة إلى مستشفى عزل أبوتيج ومستشفى عزل الراجحي بجامعة أسيوط وعزل المدينة الجامعية للطالبات وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أي حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أى بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

وأوضح المحافظ أنه تم تكثيف الجهود والحملات بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والأمنية بمشاركة رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة الالتزام بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بإلزام المواطنين والعاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية ومعاقبة المخالفين بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه وفقا للقرار وذلك لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الشأن مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على جميع مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء وكل الجهات التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح للمترددين عليها والعاملين بها الدخول دون ارتداء الكمامة وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بهذا الشأن مناشدًا المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات حفاظًا على صحتهم وصحة الآخرين.

وأضاف الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة والسكان أنه تم تشغيل 14 مستشفى مركزية وعامة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالإضافة إلى مستشفى عزل أبوتيج والراجحي بجامعة أسيوط والمدينة الجامعية للطالبات وهو مستشفى أسيوط العام والإيمان العام وديروط العام ومنفلوط المركزى والقوصية المركزى وأبنوب المركزى وساحل سليم المركزى والبدارى المركزى وصدفا المركزى وصدر أسيوط والغنايم المركزى ومبرة أسيوط وحميات ديروط وحميات أسيوط مشيرًا إلى المرور اليومى لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بها وتوافر مخزون استراتيجي لتغطية الاحتياجات اليومية والتأكد من جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات والتعامل معها وتوفر الأطقم الطبية بمستشفيات العزل وجميع المستشفيات العامة والمركزية والتى تم تشغيلها للتعامل المرضى وحالات الاشتباه حتى إجراء التحاليل الطبية اللازمة وإحالة الحالات الإيجابية لمستشفيات العزل وتوزيع شنط الأدوية والمستلزمات الوقائية لحالات العزل المنزلي من المصابين بالفيروس وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة العلاجية وتحت إشراف طبي ومتابعة مستمرة من الفرق الطبية بالوحدات الصحية والفرق الثابتة والمتحركة.

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