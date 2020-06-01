إزالة مبنى مهجور بولاية فرجينيا بالمتفجرات (فيديو)

نشرت وسائل الإعلام الأمريكية مقطع فيديو وثق عملية تفجير ونسف مبنى فى ولاية فرجينيا الأمريكية.ووثق الفيديو لحظة هدم المبنى المكون من 21 طابقا في وسط مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا، وذلك عن طريق إحداث انفجار داخلي.وأظهر الفيديو لحظة سقوط البرج الذي كان مخصصا لأعمال إدارية، خلال فترة وجيزة لم تتجاوز 20 ثانية فقط.وكان البرج تابعا لشركة دومنيون إنرجي واكتمل بناؤه عام 1978، وظل شاغرا منذ العام الماضي عندما نقلت الشركة مكاتبها إلى مبنى جديد.