نيابة بدر ترسل عينة من الحشيش للمعمل الكيماوي لفحصها

أمرت نيابة الشروق وبدر بإرسال عينة من مخدر الحشيش للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل، بعد أن ضبطت الكمية بحوزة 3 عاطلين بمدينة بدر.وكشفت التحقيقات أن المتهمين "إسلام. م"، و"مؤمن.ع"، و"صلاح.ع" عاطلين، عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت ٣٠٠ جرام، وأقروا بترويجهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع منها.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبطهم بحوزتهم الحشيش، و٣ هواتف محمولة ومبلغ مالى ٤٥٠٠ جنيه وبمناقشتهم أقروا بترويجهم المواد المخدرة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.