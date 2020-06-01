الطيران الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية

لليوم الثانى على التوالى، اخترق طيران الاحتلال الأجواء اللبنانية مجددًا، منفذًا طلعات استفزازية مكثفة فوق معظم المدن اللبنانية.وأفادت قيادة الجيش اللبناني، في بيان الإثنين، بأن ثماني طائرات حربية واستطلاع للاحتلال الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية الليلة الماضية وصباح اليوم من فوق بلدة الناقورة ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بعلبك الهرمل في البقاع وبشري البترون وجبيل ومناطق الجنوب في بيروت وضواحيها وبعبدا ومن فوق بلدة يارون وصولًا إلى بلدة اهدن وحتى بلدة البترون وبين مدينتي طرابلس وبيروت ثم غادرت جميعها الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة، وفقا لما نقلته وكالة سانا للأنباء.كانت قيادة الجيش اللبناني، أعلنت أمس، عن خرق خمس طائرات حربية إسرائيلية الأجواء اللبنانية.